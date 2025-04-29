Информация о состоянии азербайджанских памятников культуры в Западном Азербайджане будет представлена в ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Международным организациям, в том числе ИСЕСКО, будет представлена информация о текущем состоянии памятников культуры Западного Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

Он отметил, что эти памятники являются также частью исламского мира и мировой цивилизации в целом, и их разрушение является преступлением против мировой культуры.

"У нас имеется реестр культурных памятников Западного Азербайджана и мы представим международным организациям, в том числе ИСЕСКО, информацию об их текущем состоянии. С использованием возможностей этих организаций мы постараемся предотвратить продолжающийся процесс разрушения образцов азербайджанской мусульманской культуры в Западном Азербайджане", - сказал он.

Азиз Алекберли отметил, что, как известно, недавно в ЮНЕСКО, а также в другие международные организации было направлено обращение в связи с кварталом Тепебаши, другими памятниками культуры, в том числе с мечетью Тепебаши, построенной Аббасгулу ханом Иреванским, для предотвращения их разрушения.

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