Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Будет учреждена юбилейная медаль в связи с 20-летием МЧС Азербайджана

Общество Материалы 28 апреля 2025 17:34 (UTC +04:00)
Будет учреждена юбилейная медаль в связи с 20-летием МЧС Азербайджана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будет учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Как сообщает в понедельник Trend, законопроект по данному вопросу поступил в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

В связи с этим законопроект "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" будет рассмотрен на заседании парламента, которое состоится 1 мая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости