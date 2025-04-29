Артиллерийские подразделения Сухопутных войск ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск ВС Азербайджана были выполнены практические боевые стрельбы.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В ходе боевых стрельб, проведенных в соответствии с условиями реального боя, были обнаружены и уничтожены точным огнем плановые и внеплановые цели условного противника.

Основное внимание при проведении практических занятий уделяется совершенствованию практических навыков военнослужащих, взаимодействия и управленческих способностей командиров",- отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!