Названа сумма, возвращенная потребителям в Азербайджане за некачественные товары в I квартале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики рассмотрело 1 462 обращения от потребителей.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в Госагентстве.

По результатам рассмотрения и на основании удовлетворённых 595 из них предпринимательскими субъектами было возвращено около 56 тысяч манатов, причём наибольшая доля — 43 процента (23 917 манатов) — пришлась на случаи, связанные с продажей некачественных товаров.

Отмечается, что из общей суммы возвращённых средств 18 процентов (10 182 маната) связаны с нарушением условий договора, 11 процентов (6 231 манат) — с отказом в обмене или возврате товара надлежащего качества по требованию потребителя, 9 процентов (4 963 маната) — с некачественным и дефектным оказанием услуг, 7 процентов (3 609 манатов) — с непредоставлением информации о товаре или услуге, 3 процента (1 469 манатов) — с невозвратом оплаченных средств, 2 процента (1 111 манатов) — с введением потребителей в заблуждение, а 1 процент (638 манатов) — с продажей несертифицированных и некачественных товаров.

Средства, возвращенные в связи с другими нарушениями прав потребителей, составили 6 процентов от общей суммы — 3 483 маната.

"Защиту прав потребителей, предусмотренных законодательством, осуществляет суд. Помимо удовлетворения требований потребителя, суд также решает вопрос о возмещении причинённого ему морального (неимущественного) вреда. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, поданным в связи с нарушением их прав.

В случае столкновения с вышеуказанными нарушениями потребители могут обратиться напрямую в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики через письменное заявление, официальный интернет-сайт (https://competition.gov.az/az/page/muraciet/erize-sikayet-teklif) или электронную почту ([email protected])", - отмечается в сообщении Госагентства.

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