Увеличился торговый оборот между Азербайджаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 323,3 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 248,1 миллиона долларов США, или в 4,3 раза больше, чем в те же месяцы 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Великобританией составил 2,68% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Великобритания заняла 6-ю строчку в рейтинге стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-марте текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Великобританию на сумму 74,6 миллиона долларов. Это на 62 миллиона долларов США, или в 5,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время за отчетный период были выполнены импортные операции на сумму 248,8 миллиона долларов США, что на 186,1 миллиона долларов США, или в 4 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно данным, за последний год экспорт по стране вырос на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 1,5 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.