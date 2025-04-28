Между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписаны меморандумы по трем направлениям

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 28 апреля в Эр-Рияде состоялось 8-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежи.

По итогам заседания были подписаны меморандумы о взаимопонимании по ряду направлений, сообщает Trend.

Это следующие направления: взаимное признание сертификатов моряков; сотрудничество в области защиты и карантина растений; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства.

Сопредседателями комиссии также был подписан протокол 8-го заседания Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия.

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