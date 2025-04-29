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В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)

Экономика Материалы 29 апреля 2025 15:33 (UTC +04:00)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартовал Форум развития национального бизнеса.

Как сообщает Trend, форум проводится при совместной организации Caspian Energy Club и Национальной бизнес-ассоциации Азербайджана.

В форуме принимают участие председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев, представители производственного объединения "Азеригаз", ОАО "Азеришыг", Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), а также Объединенной службы водоснабжения крупных городов при ADSEA.

Новость обновляется

В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
В Баку проходит Форум развития национального бизнеса (ФОТО)
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