Предложение Ирана о строительстве реакторов с участием США говорит о его потребностях - Багаи

БАКУ /Trend/ - Предложение министра иностранных дел Ирана Сейида Аббаса Арагчи о строительстве реакторов с участием США говорит о потребностях Ирана.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, сообщает Trend.

По его словам, за последние десятилетия было выдвинуто много доводов относительно иранской ядерной программы мирного назначения, наподобие того, что Иран не нуждается в ядерной энергии, поскольку у него богатые запасы нефти и газа. Однако эти доводы совершенно необоснованны.

Багаи подчеркнул, что в ближайшие годы Ирану потребуются альтернативные ресурсы, помимо нефти и газа, для самообеспечения энергией.

"Как заявил министр иностранных дел Ирана, у страны есть большой потенциал в энергетическом секторе. Иран никогда не запрещал помощь различных стран в этой области", - добавил он.

Отметим, что в материале, подготовленном для выступления министра иностранных дел Ирана Сейида Аббаса Арагчи в Институте Карнеги, иранский министр отметил, что в центре внимания Ирана находится строительство 19 новых ядерных реакторов в рамках долгосрочной программы. Американские компании также могут участвовать в этих проектах.

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