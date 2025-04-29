Увеличился объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) объем грузов, перевозимых через аэропорты Ирана, увеличился на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).
Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).
Согласно статистике, за указанный период через иранские аэропорты было перевезено около 337 тысяч тонн грузов.
В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, составил 322 тысячи тонн.
|
Месяц
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.)
|
Позапрошлый иранский год (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.)
|
Процентное изменение
|
Первый месяц (20 марта - 19 апреля)
|
30 566
|
38 559
|
7
|
Второй месяц (20 апреля – 20 мая)
|
27 380
|
26 260
|
4
|
Третий месяц (21 мая - 20 июня)
|
29 860
|
26 828
|
11
|
Четвертый месяц (21 июня - 21 июля)
|
30 542
|
27 835
|
10
|
Пятый месяц (22 июля - 21 августа)
|
27 100
|
24 369
|
11
|
Шестой месяц (22 августа - 21 сентября)
|
31 330
|
26 315
|
19
|
Седьмой месяц (22 сентября - 21 октября)
|
24 064
|
25 138
|
-4
|
Восьмой месяц (22 октября - 20 ноября)
|
25 642
|
25 879
|
-1
|
Девятый месяц (21 ноября - 20 декабря)
|
27 749
|
27 230
|
2
|
Десятый месяц (21 декабря 2024 - 19 января 2025)
|
27,544
|
27,006
|
2
|
Одиннадцатый месяц (20 января -18 февраля)
|
28 970
|
28 803
|
1
|
Двенадцатый месяц (19 февраля -20 марта)
|
26 525
|
27 586
|
-4
|
Итог
|
337 273
|
321 808
|
5
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Ежегодно через аэропорты Ирана перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.