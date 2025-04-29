Необходимо активнее внедрять концепцию "зеленых больниц" - Теймур Мусаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В китайском городе Сиань проходит VIII заседание министров здравоохранения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

"Азербайджан, обладающий статусом партнера по диалогу ШОС, представлен на международном мероприятии делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Со вступительным словом выступил министр Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики Лэй Хайчао. Приветствуя участников встречи, он отметил, что самой главной темой повестки нынешнего заседания является обсуждение вопросов эффективной координации деятельности в таких ключевых сферах здравоохранения, как экстренная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, цифровое здравоохранение и традиционная медицина.

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул высокий уровень организации заседания министров здравоохранения государств-членов ШОС. Министр напомнил, что 3 июля 2024 года в рамках саммита ШОС, прошедшего в Астане, была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому агентству «Синьхуа» назвал принятие Совместной декларации историческим событием, открывающим новую страницу в азербайджано-китайских отношениях".

Также было отмечено, что 23 апреля 2025 года в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику в Пекине было подписано Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства: "Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина еще больше укрепит и ускорит развитие наших двусторонних отношений".

"Под руководством Президента Ильхама Алиева реализация социально ориентированной политики, переход к цифровому государственному управлению и экономическая диверсификация способствовали укреплению суверенитета Азербайджана и его роли как ведущей страны региона. Как отметил глава государства, единогласное решение о проведении COP29 в Баку, в ноябре прошлого года, является показателем большого уважения и доверия международного сообщества к нашей стране. Снижение негативного воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье населения и пропаганда здорового образа жизни являются ключевыми приоритетами азербайджанского правительства", - отметил Теймур Мусаев.

По словам министра, в последние годы глобальное здравоохранение столкнулось как с достижениями, так и с серьезными вызовами, обусловленными такими факторами, как пандемии и изменения окружающей среды. При этом глобальные кризисы открывают возможности для позитивных трансформаций и должны рассматриваться как этапы на пути к прогрессу: "Будущее развитие систем здравоохранения, по всей видимости, будет определяться технологическим прогрессом, широким применением анализа данных и переходом к персонализированной медицине. В условиях глобального дефицита медицинских кадров к нам на помощь приходит новый помощник – искусственный интеллект (ИИ). Один из ключевых его вкладов — это расширение доступа к медицинским услугам, в частности путем усиления систем первичной медицинской помощи. Однако для полноценной интеграции ИИ необходимо создать соответствующую законодательную базу, обеспечивающую эффективное использование практических возможностей искусственного интеллекта", - добавил министр.

Он подчеркнул, что несмотря на очевидные преимущества цифровых решений, они не должны заменять человеческий фактор, а лишь дополнять его: "Цифровые технологии должны выступать в роли вспомогательных инструментов, позволяя медицинским специалистам уделять больше внимания уходу за пациентами".

Особое внимание министр уделил вопросам устойчивости систем здравоохранения. Он подчеркнул важность снижения негативного воздействия на окружающую среду, сокращения энергопотребления и повышения устойчивости медицинских учреждений. "Для этого необходимо активнее внедрять концепцию "зеленых больниц" и инвестировать в повышение энергоэффективности объектов здравоохранения. Инвестиции в сферу здравоохранения - это инвестиции в наше общее будущее", - заключил Теймур Мусаев.

Руководители государственных структур, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения государств-членов организации рассказали об основных направлениях взаимодействия государств-членов ШОС в сфере здравоохранения. Они отметили, что все страны региона поддерживают активное расширение сотрудничества в данной области.

В завершение участники заседания обменялись мнениями по вопросам развития национальных систем здравоохранения, роли международных организаций, повышения потенциала медицинских и фармацевтических кадров, а также по перспективам сотрудничества в сферах первичной меди-санитарной помощи, цифрового здравоохранения и традиционной медицины", - говорится в информации ведомства.