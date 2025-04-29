МИД Азербайджана призвал комиссара СЕ воздержаться от попыток давления

БАКУ /Trend/ - Призываем комиссара Совета Европы по правам человека воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на антиазербайджанское заявление комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти, сообщает Trend.

"Мы призываем верховного комиссара Совета Европы по правам человека воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана, а также от попыток оказать давление, и сфокусироваться на многочисленных систематических проблемах, существующих в области прав человека в ряде стран СЕ, на растущей исламофобии, унижающем человеческое достоинство отношении к мигрантам и лицам, просящим убежища, политических преследованиях, случаях смертей в тюрьмах, широком распространении коррупции в европейских институтах и прочем", - сказал А.Гаджизаде.

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