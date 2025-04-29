Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана призвал комиссара СЕ воздержаться от попыток давления

Политика Материалы 29 апреля 2025 17:50 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана призвал комиссара СЕ воздержаться от попыток давления

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Призываем комиссара Совета Европы по правам человека воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на антиазербайджанское заявление комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти, сообщает Trend.

"Мы призываем верховного комиссара Совета Европы по правам человека воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана, а также от попыток оказать давление, и сфокусироваться на многочисленных систематических проблемах, существующих в области прав человека в ряде стран СЕ, на растущей исламофобии, унижающем человеческое достоинство отношении к мигрантам и лицам, просящим убежища, политических преследованиях, случаях смертей в тюрьмах, широком распространении коррупции в европейских институтах и прочем", - сказал А.Гаджизаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости