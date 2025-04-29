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Между Азербайджаном и Пакистаном обсуждена реализация потенциала активного продвижения взаимных инвестиций

Экономика Материалы 29 апреля 2025 17:18 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Пакистаном обсуждена реализация потенциала активного продвижения взаимных инвестиций
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы реализации потенциала азербайджано-пакистанского экономического сотрудничества, а также активного продвижения торговых связей и взаимных инвестиций.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

"Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Было подчеркнуто, что отношения между двумя дружественными странами укрепляются в атмосфере взаимного доверия, по восходящей развиваются отношения в различных областях.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях, которые создает азербайджано-пакистанское партнерство для диверсификации экономических связей и перспективах реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили вопросы активного продвижения торговых связей и взаимных инвестиций",- говорится в сообщении ведомства.

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