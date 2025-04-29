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Денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан сократились

Экономика Материалы 29 апреля 2025 14:55 (UTC +04:00)
Денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан сократились

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В марте этого года в Азербайджан через системы быстрых денежных переводов в банки поступило 111,5 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 35,8 миллиона манатов или на 24,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в марте 2024 года в Азербайджане через системы быстрых денежных переводов в банки поступило 147,3 миллиона манатов.

Отметим, что в январе-марте этого года в Азербайджан через системы быстрых денежных переводов в банки поступило 319,7 миллиона манатов. Этот показатель на 145,5 миллиона манатов или на 31,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-марте 2024 года в банки Азербайджана через системы быстрых денежных переводов поступило 465,2 миллиона манатов.

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