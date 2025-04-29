Молодые таланты на бакинской сцене - абонементные концерты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После длительного перерыва, с ноября 2022 года, возобновлены абонементные концерты, организуемые Филармонией при поддержке министерства культуры Азербайджана. Абонементные концерты в апреле проводятся каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им М.Магомаева, сообщает Trend Life

12 апреля состоялся концерт учащихся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

Под аккомпанемент концертмейстеров - Миргусейна Асадуллаева, Хикмета Абдуллаева, Рухуллы Дадашева (тар, кяманча, нагара), Севиндж Керимовой, Рены Закиевой, Акшина Исмаилова, Лалы Гусейновой, Сабины Велибековой (фортепиано) перед слушателями выступили солисты: Мурад Набизаде (ханенде), Дениз Гасанзаде, Марьям Гулиева, Мелиса Иманова, Айдан Нуриева, Угур Наби, Инджи Бадирли, Айшен Угурлуева, Асмар Гаджизаде, Али Велиев (фортепиано), Айгюн Дадашева (скрипка), Фатима Фараджова (канон), Султан Керимов, Хазар Джошгун (скрипка), Мирнофель Гасанов (тар), Нурджан Ханмамедова (ханенде).

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

19 апреля состоялся концерт молодых талантов.

На концерте выступили солисты: Бану Исмаилзаде, Захра Аббаслы, Арзу Исаева, Гюльтекин Абдуллаева, Сафура Гасымова, Джамал Алиев, Фарах Алиева, Лейла Ибрагимова, Фидан Поладзаде, Аян Аскерова, Ясемин Умудова, Айшен Умудова, Нурай Гулиева, Ферзин Эфендиева, Музаффaр Алиев, Марьям Рагимли.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

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