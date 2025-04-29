Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Италией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 апреля первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов встретился с членами итальянской парламентской группы дружбы с Азербайджаном при Межпарламентском союзе.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Приветствуя гостей, Али Ахмедов подчеркнул, что между Италией и Азербайджаном существует высокий уровень сотрудничества в экономической, культурной и политической сферах. Он отметил, что межпарламентские связи положительно влияют на развитие экономического и политического диалога между двумя странами. Али Ахмедов оценил экспорт азербайджанской нефти и газа в Италию как наглядный пример надежного партнерства между двумя странами. Он также особо отметил поддержку нашей страны Италией в период 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий.

Член Комитета по окружающей среде, территориальным и общественным делам Палаты депутатов Италии Сальваторе Каята подчеркнул, что взаимные визиты глав государств Италии и Азербайджана играют важную роль в развитии двусторонних отношений стран. Касаясь перспектив будущего сотрудничества между Италией и Азербайджаном в строительном секторе, он отметил, что совместные проекты в этой сфере внесут значительный вклад в экономическое развитие обеих стран.

В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее развитие азербайджано-итальянских отношений и новые перспективы взаимного сотрудничества.

Во встрече приняли участие руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азер Керимли и другие официальные лица.

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