Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в обеспечении продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - В Эр-Рияде состоялось 8-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Королевства Саудовская Аравия в сферах экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежи.

Как передает Trend, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что по итогам заседания, которое прошло при сопредседательстве заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдулазиза Аль-Фалихи, между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере защиты и карантина растений.

Меморандум предусматривает, в соответствии с фитосанитарными правилами Международной конвенции по защите и карантину растений (IPPC) Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), развитие торговых связей и реализацию торговых соглашений, предотвращение проникновения и распространения карантинных вредных организмов на территории сторон, обеспечение продовольственной безопасности, проведение совместных мероприятий в сфере защиты и карантина растений.

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