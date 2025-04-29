Состоялся обмен мнениями по увеличению обмена информацией между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Совете печати Азербайджана прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Об этом во вторник Trend сообщили в Совете печати.

Было отмечено, что на встрече, проведенной для ознакомления посла с членами правления Совета печати, в которой также принял участие медиа-советник посольства Турции Алптекин Джихангир Ишбилир, председатель СПА Рашад Меджид проинформировал дипломатического представителя братской страны о возглавляемой им структуре и ее международных связях.

Р.Меджид отметил, что Азербайджан и Турция занимают общую позицию на всех международных платформах, и отрадно, что нынешняя тенденция также оказывает положительное влияние на принципы работы органов СМИ обеих стран, данный фактор дает основание более оптимистично смотреть в будущее. Председатель СПА, говоря об этом примечательном аспекте, подчеркнул, что сохранение общих интересов в журналистской плоскости имеет стратегическое значение.

В своем выступлении посол Бирол Акгюн поделился опытом турецких СМИ и рассказал о взаимодействии посольства с азербайджанскими журналистами. Он подчеркнул важность роли СМИ в обеспечении государственной политики и отметил, что посольство придает большое значение контактам с гражданским обществом Азербайджана.

На встрече участвовали члены правления Совета печати - глава Международного евразийского фонда печати Умуд Рагимоглу, глава холдинга APA Вюсала Махиргызы, депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, глава Bayraqdar Media Азер Хасрат, политолог Егяна Гаджиева, глава профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, председатель Лиги демократических журналистов Ядигар Мамедли, главный редактор газеты "Шерг" Акиф Аширлы и другие. Присутствовавшие выступили с инициативами, направленными на усиление совместной деятельности органов СМИ Турции и Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения взаимного обмена информацией.

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