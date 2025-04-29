В Мингячевире прошел официальный парад участников регаты «Кубок Президента – 2025» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся официальный парад команд, которые примут участие в международной регате «Кубок Президента – 2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в параде, прошедшем в центре города, приняли участие команды из Азербайджана, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

В завершение парада, который жители города встретили с большим энтузиазмом, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После официальной части были представлены различные танцевальные и музыкальные номера. Участники турнира присоединились к танцу вместе с ансамблем.

Затем президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна, глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, руководители зарубежных федераций, участвующих в турнире, и представители спортивной общественности посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы к нему, отдав дань уважения памяти общенационального лидера.

В живописном уголке Карабаха – Суговушане 30 апреля состоится официальная церемония открытия международной регаты «Кубок Президента – 2025», а также заплыв на дистанции 200 метров. Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках, каноэ и академических лодках на различных дистанциях.

Торжественная церемония закрытия регаты состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» в Мингячевире. На церемонии закрытия сначала будут награждены победители. Затем мероприятие продолжится художественной частью. Разнообразные шоу-программы, выступления известных танцевальных коллективов и концертная программа создадут настоящую атмосферу праздника для зрителей. Регата по традиции завершится фейерверком.

Отметим, что регата «Кубок Президента» третий год подряд включается в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).