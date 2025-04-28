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Университеты Ирана и Азербайджана могут делиться опытом друг с другом - Масуд Пезешкиан

Политика Материалы 28 апреля 2025 20:20 (UTC +04:00)
Университеты Ирана и Азербайджана могут делиться опытом друг с другом - Масуд Пезешкиан

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Наши университеты могут контактировать друг с другом, делиться опытом, знаниями в области науки, культуры и технологий.

Об этом, в частности, заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме, сообщает Trend.

«Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, навыками и товарами, необходимыми региону. Имеющийся в нашем регионе рынок может удовлетворить потребности всего мира. Это рынок для Азербайджана, для Ирана, Пакистана и Афганистана», - добавил Президент Пезешкиан.

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