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Высококвалифицированные мигранты в Азербайджане освобождены от требования по получению разрешения на работу

Общество Материалы 29 апреля 2025 17:41 (UTC +04:00)
Высококвалифицированные мигранты в Азербайджане освобождены от требования по получению разрешения на работу

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Расширен перечень случаев, при которых зарегистрированным иностранцам и лицам без гражданства не требуется разрешения на работу на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал председатель Госкомстата Таир Будагов.

Согласно решению, высококвалифицированные мигранты (при осуществлении деятельности по специальности) также были добавлены в этот список.

Контроль за исполнением решения возложен на отдел координации статистических работ и стратегического планирования.

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