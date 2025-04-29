Очередной адрес совместных поездок председателей политических партий - город Лачин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках активно продвигаемой в нашей стране атмосферы политического диалога и формирующейся в связи с этим новой политической культуры организация совместных поездок председателей политических партий на освобожденные от оккупации территории уже воспринимается азербайджанской общественностью как позитивная демократическая традиция. Эта демократическая практика, ставшая воплощением национальной солидарности и получившая высокую оценку общественности, еще больше углубляет доверительные и деловые отношения между сторонами, участвующими в политических процессах.

В рамках атмосферы политического диалога, развиваемой в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева, регулярно реализуются различные проекты. Встречи, открытые дискуссии, теледебаты, профессиональные дискуссии, совместные поездки, конференции и другие подобные проекты служат установлению надежного сотрудничества между сторонами, вовлеченными в политические процессы. Общественность Азербайджана на протяжении последних пяти лет была свидетелем постоянных инициатив властей в текущем направлении. Все инициативы руководства страны по политическому диалогу открыто освещаются в СМИ. Неслучайно Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях и интервью последовательно и принципиально подчеркивает такие важные демократические проявления, как установление здоровых отношений в политике, значение атмосферы политического диалога и важность конструктивного сотрудничества.

Практика организации совместных поездок руководителей политических партий на освобожденные от оккупации территории способствует конструктивному сотрудничеству сторон, создавая деловую атмосферу для обсуждения конкретных вопросов. Напомним, что ранее аналогичные совместные поездки, направленные на создание здоровой и эффективной атмосферы сотрудничества, представителей политических сил были организованы в Агдам, дважды в Шушу, в Зангилан, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди.

Благодаря атмосфере политического диалога в нашей стране оппозиционные политические партии также принимают участие в качестве партнеров в международных мероприятиях. Так, помимо совместных поездок, инициированных Президентом Ильхамом Алиевым, политики также приняли участие в международной конференции «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения – источник мира и стабильности для Кавказа и региона», состоявшейся в Шуше 15 июня 2022 года по случаю первой годовщины Шушинской декларации. Таким образом, политические партии обеспечивают выполнение важной и стратегической задачи государства – мобилизацию интеллектуального потенциала общества.

Как сообщает Trend, адрес очередной, уже шестой, совместной поездки – Лачин. В поездке, организованной Администрацией Президента Азербайджанской Республики 29 апреля, приняли участие в целом 80 человек, в том числе председатели и представители 24 политических партий, а также политологи, политические обозреватели, руководители интернет-телеканалов, редакторы газет и другие журналисты. В ходе поездки они ознакомились с Забухчайским водохранилищем, городом Лачин, в том числе улицей Гейдара Алиева, киноцентром Lacinema, кинопавильоном «Хочазфильм», с работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми в поселке Бейлик, а также была предоставлена подробная информация о предприятиях, действующих в «Агропромышленном парке Зерти».

В ходе поездки заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев выступил перед участниками в городе Лачин и представил обширную информацию о стратегическом значении атмосферы солидарности, устойчиво продвигаемой в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева, а также о проделанной в этом направлении работе.

Представитель Администрации подчеркнул исключительную роль политических партий в сохранении атмосферы солидарности в стране и отметил, что славная Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, является источником гордости для всех азербайджанцев мира. Адалят Велиев подчеркнул, что объединяющим фактором для патриотических сил выступают национальные интересы и государственная позиция. По его словам, на примере Лачина можно составить представление об уровне восстановительно-строительных работ, осуществляемых на всех освобожденных территориях. Представитель Администрации отметил, что восстановление и развитие освобожденных территорий является одной из самых знаменательных и вызывающих чувство гордости страниц новейшей истории Азербайджана, и рассказал о соответствующих государственных программах, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении.

Особо подчеркнув, что полное восстановление суверенитета представляет собой новый этап в развитии Азербайджана как по своей сути, так и по качеству, Адалят Велиев отметил, что существующая в стране атмосфера национальной солидарности является гарантией стабильности и устойчивого развития. Политические партии, активно участвующие в политическом диалоге, вносят свой вклад в дело сохранения этой атмосферы. Поэтому активное участие политических партий в таких инициированных Президентом Ильхамом Алиевым проектах является проявлением национального и политического единства.

В рамках поездки политики также ознакомились с экономическим и туристическим потенциалом Лачина. Участникам было сообщено, что туристический потенциал Лачина будет согласован с возможностями, создаваемыми в других районах. Здесь будут построены гостиницы, зоны отдыха, будет развиваться сельский туризм. Следует отметить, что новые инфраструктурные проекты обеспечат занятость и станут источником дохода для граждан, возвращающихся в Карабах.

Благодаря активному участию политических партий в таких инициативах правительства обеспечиваются конструктивное сотрудничество в политике, отказ от личных амбиций во имя государства, национальное единство, а также надёжные взаимоотношения. Примечательно и положительным фактом является то, что подобные визиты организуются после официальных открытий новых жилых массивов и встреч Президента Ильхама Алиева с переселенными в Карабах жителями. Этот факт вновь свидетельствует о наличии в стране здоровых взаимоотношений между властью и оппозицией.

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