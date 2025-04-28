В Баку начался суд над членом ИГИЛ, задержанным при подготовке теракта в синагоге

БАКУ /Trend/ - В Баку начался суд над Абдуллой Алиевым, обвиняемым в подготовке теракта.

Как сообщает Trend, подготовительное заседание суда назначено на 12 мая.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (террор, совершенный группой лиц, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), заранее вступившим в сговор), 28, 214.2.3 (террор, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (террор с совершением на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а равно в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.

Согласно обвинению, связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан" А.Алиев готовил теракт против Бакинской синагоги горских евреев. 28 декабря прошлого года он собирался напасть на синагогу с "коктейлем Молотова" и другими предметами, которые хотел использовать в качестве оружия. В ходе операции СГБ по его задержанию при нем и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он намеревался использовать в качестве оружия.

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