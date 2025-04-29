Названо количество депозитарных счетов в НДЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Национальном депозитарном центре (НДЦ) Азербайджана зарегистрировано свыше 160 тысяч индивидуальных депозитарных счетов.

Как сообщает во вторник Trend, этом заявил руководитель отдела стратегии НДЦ Али Алиев на тренинге "Роль депозитария в экосистеме", организованном Центром совместно с инвестиционной компанией Unicapital.

Он отметил, что около 105 тысяч из них являются активными счетами депо.

"В 2024 году наблюдался рост числа индивидуальных депозитарных счетов. Только за прошлый год было открыто более 30 тысяч новых счетов, чему способствовало проведение первичного публичного предложения на рынке капитала", - добавил он.

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