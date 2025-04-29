В НДЦ Азербайджана планируется внедрение нового банковского модуля

БАКУ /Trend/ - В Национальном депозитарном центре (НДЦ) Азербайджана планируется внедрение нового банковского модуля.

Как сообщает во вторник Trend, этом заявил сегодня руководитель отдела стратегии Национального депозитарного центра Али Алиев на тренинге "Роль депозитария в экосистеме", организованном НДЦ совместно с инвестиционной компанией Unicapital.

Он отметил, что в настоящее время банки выполняют функцию расчетного агента на капиталовом рынке.

"В структуре НДЦ будет внедрён банковский модуль, который позволит Центру взять на себя функции расчетного агента. Мы нацелены на повышение гибкости, упрощение транзакций между участниками рынка, а также внедрение системы денежных расчетов с учетом торговых лимитов", - отметил Али Алиев.