Поддержка правительства Азербайджана поможет НПО яснее увидеть направление своего развития - активист из Нигерии

БАКУ /Trend/ - Поддержка правительства Азербайджана поможет НПО яснее увидеть направление своего развития.

Об этом во вторник сказал Trend активист из Нигерии по вопросам изменения климата Олумиде Идову на полях учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира"

По его словам, вклад Азербайджана в развитие НПО стран Глобального Юга - начиная с COP29 - стал свидетельством активного участия страны в этом направлении.

"Уверен, что это создает прочную основу для продолжения председательства Азербайджана в Глобальной платформе НПО. Для нас крайне важно продолжать усилия по продвижению инноваций и укреплению сотрудничества между гражданскими обществами по всему миру", - отметил Идову.

Он добавил, что итоги текущей конференции продемонстрировали необходимость дальнейшего развития.

"Сегодня мы видим, что многим организациям еще предстоит четко определить свою роль и задачи. В то же время, поддержка правительства Азербайджана поможет нам лучше понять, в каком направлении следует двигаться. Нам стоит сосредоточиться на построении прочных партнерств, которые помогут активнее вовлекать местные сообщества", - подчеркнул Идову.