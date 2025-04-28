Закат доллара: началась ли эпоха конца "зелёной гегемонии"?

БАКУ /Trend/ - Сто лет доллар был хозяином мира. Сто дней Трампа поставили это под вопрос. Когда в январе 2025 года Дональд Трамп второй раз въехал в Белый дом, мир замер в ожидании бурь. И Трамп их не разочаровал.

Уже через сто дней его правления глобальная экономическая архитектура зашаталась, а символ этой архитектуры — американский доллар — впервые за десятилетия оказался под реальной угрозой. Доллар, столько лет стоявший в центре мировой торговли, резервов и кредитования, больше не казался неприкасаемым.

Почему доллар был всемогущим

Привилегированный статус доллара — это не просто отражение мощи американской экономики. Это квинтэссенция идеи об исключительности США: самая сильная армия, самая глубокая экономика, самая надёжная финансовая система. Доллар — это было доверие к Америке как к гаранту порядка.

Именно доллар позволял США жить в долг, тратить больше, чем зарабатывают, финансировать гигантский дефицит, держа при этом свои проценты низкими. Мир в буквальном смысле отдавал свои сбережения Америке под минимальный процент, потому что верил: США — это стабильность.

И до недавнего времени даже кризисы работали на доллар. Когда на рынках начиналась паника, капиталы бежали в американские активы — в трежерис, в доллары. Бегство в доллар было инстинктом, рефлексом мировой экономики.

Как Трамп разрушает миф о долларе

Но Трамп стал первым президентом США за последние полвека, который откровенно поставил под сомнение сам фундамент долларовой гегемонии:

Разрушил торговые союзы.

Оскорбил союзников.

Подорвал международные институты.

Начал войну тарифов против Канады, Европы, Японии.

Оспорил приверженность США НАТО.

Сыграл на ослабление независимости ФРС.

Подал сигналы о возможных дефолтах или реструктуризациях долга.

И самое главное — впервые за многие десятилетия инвесторы увидели: кризис в США не обязательно ведёт к укреплению доллара.

Когда рынки в панике сбрасывали акции в ответ на торговые войны Трампа, доллар не укреплялся. Вопреки привычному сценарию, он терял позиции. Сказка о долларе как о «безопасной гавани» дала трещину.

Почему доллар пока не упал окончательно

И всё же доллар держится. Потому что альтернативы нет.

Китайский юань? Его курсом управляет политбюро. Евро? Еврозона — экономический инвалид без единой фискальной политики. Иена, фунт, франк? Слишком малы, слишком локальны. Биткоин? Игрушка для энтузиастов, а не валюта мировой торговли.

Фундаментальные причины силы доллара всё ещё работают: верховенство закона, глубина рынка, масштаб экономики, доминирование в глобальных расчётах. Но теперь все они ослабляются политикой собственного хозяина.

Америка без доброты чужестранцев

Кризис доллара будет не в крахе курса. Настоящая опасность — в изменении структуры потоков капитала. Если иностранцы перестанут покупать американские облигации, США потеряют возможность финансировать свой дефицит на дешёвых условиях.

А США зависят от этой доброты больше, чем когда-либо: госдолг достиг 36 триллионов долларов и продолжает расти. Дональд Трамп обещает сокращение налогов и увеличение расходов на армию и инфраструктуру, что ещё больше раздует дефицит.

Если союзники Америки, которым Трамп плюёт в лицо, сократят покупки американских активов хотя бы на 10%, США окажутся перед выбором: либо допустить рост процентных ставок (и обрушить экономику), либо включить печатный станок — и тогда доллар начнёт дешеветь лавинообразно.

Может ли доллар потерять статус мировой валюты?

В обозримой перспективе — нет. Ни одна другая валюта не готова заменить доллар полностью. Но что реально возможно — это постепенная эрозия роли доллара:

Снижение доли в валютных резервах.

Уменьшение доли долларовых расчётов в мировой торговле.

Рост альтернативных механизмов расчёта — в юанях, евро, региональных валютах.

И самое главное: ослабление долларовой гегемонии будет означать не только экономические изменения, но и фундаментальную трансформацию мировой системы, где США больше не будут иметь монополию на мировые правила.

Что ждёт доллар: сценарии и последствия

Сценарий 1. Медленная эрозия

Самый вероятный сценарий — это не обвал, а медленная, постепенная утрата долларом своих позиций.

Именно так происходит сейчас. Несмотря на ошибки Трампа и разрушение международного порядка, доллар сохраняет доминирование, но его доля в глобальных резервах медленно сокращается. С 70% в начале 2000-х годов до около 59–60% сегодня, по последним данным МВФ.

В торговых расчётах также начинается диверсификация: всё больше расчётов в юанях между Китаем и развивающимися странами, появляются двусторонние соглашения об использовании национальных валют в энергетических контрактах (Индия, Бразилия, Саудовская Аравия).

Что это означает:

США будут сталкиваться с ростом стоимости заимствований.

Американский доллар будет менее устойчив в периоды кризисов.

Вашингтон потеряет часть рычагов влияния на мировую экономику через контроль за долларовой системой.

Но: доллар останется главной валютой ещё на годы и, скорее всего, десятилетия, благодаря инерции, масштабу и отсутствию реальной альтернативы.

Сценарий 2. Стратегическое бегство от доллара

Менее вероятный, но возможный сценарий — координированная стратегия крупных держав на уход от доллара.

Например:

Китай и Россия уже проводят расчёты в национальных валютах.

БРИКС обсуждают создание собственной резервной валюты, основанной на корзине национальных валют и золоте.

Саудовская Аравия всё громче говорит о переходе к расчётам за нефть в юанях или рупиях.

Если крупные экономики сознательно начнут уходить от доллара в расчётах и резервах, это может ускорить падение его роли.

Что это означает:

США потеряют «экспорт инфляции» через доллар.

Поднимутся внутренние процентные ставки.

Дефицит бюджета станет трудно финансировать.

Возможны кризисы доллара и резкие валютные колебания.

Сценарий 3. Финансовый кризис, спровоцированный политикой США

Наихудший сценарий — это шок, вызванный внутриамериканскими проблемами: политическим кризисом, попытками манипулировать долгом, утратой независимости ФРС.

Трамп уже пробует вмешиваться в работу Федрезерва, а его новый бюджет предполагает риск нарушения долговых обязательств. Если Америка хоть однажды объявит технический дефолт — даже по ошибке — это нанесёт смертельный удар по доверию к доллару.

Что это означает:

Массовое бегство капиталов.

Обвал доллара.

Крах рынка казначейских облигаций.

Глобальная рецессия, охватывающая не только США, но и весь мир.

Это маловероятно, но уже не невозможно. И только тот факт, что альтернатив доллару пока нет, спасает мировую экономику от этого сценария.

Кто выиграет от ослабления доллара

Китай — укрепит юань как региональную валюту и увеличит влияние в Азии и Африке.

Россия — ускорит процесс дедолларизации собственной экономики.

Европа — может попытаться превратить евро в более сильную мировую валюту, хотя для этого нужны глубокие реформы.

Развивающиеся страны — получат шанс уменьшить свою зависимость от доллара в долговых расчетах.

Что это значит для мира

Ослабление доллара неизбежно приведёт к росту валютной фрагментации. Вместо одного глобального стандарта расчётов появятся региональные валютные зоны:

Азия вокруг юаня.

Европа вокруг евро.

Америка (вероятно) вокруг доллара, но с ослабленным влиянием.

Латинская Америка — в поиске новых механизмов.

Это повысит транзакционные издержки, усложнит международную торговлю и увеличит волатильность на рынках.

Мир станет менее глобализованным и более регионализированным — и в этом новом мире США уже не будут единственным лидером.

Прогноз на 3–5 лет для доллара

2025–2026 годы:

Курс доллара будет нестабилен.

Из-за внутренней политической турбулентности в США (реформы Трампа, возможные конфликты с Конгрессом) и внешней нестабильности (торговые войны) доллар останется под давлением.

Из-за внутренней политической турбулентности в США (реформы Трампа, возможные конфликты с Конгрессом) и внешней нестабильности (торговые войны) доллар останется под давлением. Рост ставок ФРС ограничит падение доллара.

Если ФРС сохранит хотя бы относительную независимость, повышение ставок сдержит обесценение доллара относительно корзины валют.

Если ФРС сохранит хотя бы относительную независимость, повышение ставок сдержит обесценение доллара относительно корзины валют. Эрозия роли доллара будет заметна только в определённых сегментах.

Например, в расчётах между странами БРИКС и на рынке сырья.

2027–2028 годы:

Ускорение дедолларизации на периферии.

Латинская Америка, Африка, часть Азии активнее переходят на расчёты в юанях, евро или в своих валютах в рамках региональных соглашений.

Латинская Америка, Африка, часть Азии активнее переходят на расчёты в юанях, евро или в своих валютах в рамках региональных соглашений. Доля доллара в мировых резервах упадёт ниже 55%.

Это будет историческим событием, показывающим необратимость процесса.

Это будет историческим событием, показывающим необратимость процесса. Рост альтернативных расчётных систем.

Китай, Индия, Россия и страны Залива усилят работу над независимыми от SWIFT каналами переводов.

2029–2030 годы:

Мир войдёт в эпоху валютного полицентризма.

Наряду с долларом, появятся региональные валютные зоны. Доллар сохранит статус мировой валюты №1, но уже без прежнего монопольного влияния.

Наряду с долларом, появятся региональные валютные зоны. Доллар сохранит статус мировой валюты №1, но уже без прежнего монопольного влияния. США столкнутся с удорожанием внешнего долга.

Если Америка не сократит дефицит бюджета, расходы на обслуживание долга резко вырастут, что создаст долгосрочные проблемы для финансовой стабильности страны.

Куда идёт доллар?

В ближайшие 3–5 лет доллар останется главной мировой валютой, но его уникальный статус будет ослабевать.

Мир движется к более многополярной валютной системе.

Доллар ждёт не крах, а постепенная потеря исключительности.

Парадоксально, но именно внутренняя политика США, а не конкуренты вроде Китая, является главной угрозой доллару.

Сможет ли Трамп обрушить доллар?

И да, и нет.

Трамп за 100 дней проделал гигантскую работу по подрыву американской репутации и долларовой исключительности. Но фундаментальные преимущества США сохраняются. Чтобы доллар пал окончательно, нужны годы разрушительной политики и появление реальной альтернативы.

На данный момент Америка живёт в долг благодаря доверию мира. Если доверие будет окончательно подорвано — доллар падёт.

Ирония в том, что доллар не смогут победить ни Россия, ни Китай, ни БРИКС. Победить доллар может только сама Америка. И Дональд Трамп уже начал этот процесс.

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