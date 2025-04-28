Закат доллара: началась ли эпоха конца "зелёной гегемонии"?

БАКУ /Trend/ - Сто лет доллар был хозяином мира. Сто дней Трампа поставили это под вопрос. Когда в январе 2025 года Дональд Трамп второй раз въехал в Белый дом, мир замер в ожидании бурь. И Трамп их не разочаровал.
Уже через сто дней его правления глобальная экономическая архитектура зашаталась, а символ этой архитектуры — американский доллар — впервые за десятилетия оказался под реальной угрозой. Доллар, столько лет стоявший в центре мировой торговли, резервов и кредитования, больше не казался неприкасаемым.
Почему доллар был всемогущим
Привилегированный статус доллара — это не просто отражение мощи американской экономики. Это квинтэссенция идеи об исключительности США: самая сильная армия, самая глубокая экономика, самая надёжная финансовая система. Доллар — это было доверие к Америке как к гаранту порядка.
Именно доллар позволял США жить в долг, тратить больше, чем зарабатывают, финансировать гигантский дефицит, держа при этом свои проценты низкими. Мир в буквальном смысле отдавал свои сбережения Америке под минимальный процент, потому что верил: США — это стабильность.
И до недавнего времени даже кризисы работали на доллар. Когда на рынках начиналась паника, капиталы бежали в американские активы — в трежерис, в доллары. Бегство в доллар было инстинктом, рефлексом мировой экономики.
Как Трамп разрушает миф о долларе
Но Трамп стал первым президентом США за последние полвека, который откровенно поставил под сомнение сам фундамент долларовой гегемонии:
- Разрушил торговые союзы.
- Оскорбил союзников.
- Подорвал международные институты.
- Начал войну тарифов против Канады, Европы, Японии.
- Оспорил приверженность США НАТО.
- Сыграл на ослабление независимости ФРС.
- Подал сигналы о возможных дефолтах или реструктуризациях долга.
И самое главное — впервые за многие десятилетия инвесторы увидели: кризис в США не обязательно ведёт к укреплению доллара.
Когда рынки в панике сбрасывали акции в ответ на торговые войны Трампа, доллар не укреплялся. Вопреки привычному сценарию, он терял позиции. Сказка о долларе как о «безопасной гавани» дала трещину.
Почему доллар пока не упал окончательно
И всё же доллар держится. Потому что альтернативы нет.
Китайский юань? Его курсом управляет политбюро. Евро? Еврозона — экономический инвалид без единой фискальной политики. Иена, фунт, франк? Слишком малы, слишком локальны. Биткоин? Игрушка для энтузиастов, а не валюта мировой торговли.
Фундаментальные причины силы доллара всё ещё работают: верховенство закона, глубина рынка, масштаб экономики, доминирование в глобальных расчётах. Но теперь все они ослабляются политикой собственного хозяина.
Америка без доброты чужестранцев
Кризис доллара будет не в крахе курса. Настоящая опасность — в изменении структуры потоков капитала. Если иностранцы перестанут покупать американские облигации, США потеряют возможность финансировать свой дефицит на дешёвых условиях.
А США зависят от этой доброты больше, чем когда-либо: госдолг достиг 36 триллионов долларов и продолжает расти. Дональд Трамп обещает сокращение налогов и увеличение расходов на армию и инфраструктуру, что ещё больше раздует дефицит.
Если союзники Америки, которым Трамп плюёт в лицо, сократят покупки американских активов хотя бы на 10%, США окажутся перед выбором: либо допустить рост процентных ставок (и обрушить экономику), либо включить печатный станок — и тогда доллар начнёт дешеветь лавинообразно.
Может ли доллар потерять статус мировой валюты?
В обозримой перспективе — нет. Ни одна другая валюта не готова заменить доллар полностью. Но что реально возможно — это постепенная эрозия роли доллара:
- Снижение доли в валютных резервах.
- Уменьшение доли долларовых расчётов в мировой торговле.
- Рост альтернативных механизмов расчёта — в юанях, евро, региональных валютах.
И самое главное: ослабление долларовой гегемонии будет означать не только экономические изменения, но и фундаментальную трансформацию мировой системы, где США больше не будут иметь монополию на мировые правила.
Что ждёт доллар: сценарии и последствия
Сценарий 1. Медленная эрозия
Самый вероятный сценарий — это не обвал, а медленная, постепенная утрата долларом своих позиций.
Именно так происходит сейчас. Несмотря на ошибки Трампа и разрушение международного порядка, доллар сохраняет доминирование, но его доля в глобальных резервах медленно сокращается. С 70% в начале 2000-х годов до около 59–60% сегодня, по последним данным МВФ.
В торговых расчётах также начинается диверсификация: всё больше расчётов в юанях между Китаем и развивающимися странами, появляются двусторонние соглашения об использовании национальных валют в энергетических контрактах (Индия, Бразилия, Саудовская Аравия).
Что это означает:
- США будут сталкиваться с ростом стоимости заимствований.
- Американский доллар будет менее устойчив в периоды кризисов.
- Вашингтон потеряет часть рычагов влияния на мировую экономику через контроль за долларовой системой.
Но: доллар останется главной валютой ещё на годы и, скорее всего, десятилетия, благодаря инерции, масштабу и отсутствию реальной альтернативы.
Сценарий 2. Стратегическое бегство от доллара
Менее вероятный, но возможный сценарий — координированная стратегия крупных держав на уход от доллара.
Например:
- Китай и Россия уже проводят расчёты в национальных валютах.
- БРИКС обсуждают создание собственной резервной валюты, основанной на корзине национальных валют и золоте.
- Саудовская Аравия всё громче говорит о переходе к расчётам за нефть в юанях или рупиях.
Если крупные экономики сознательно начнут уходить от доллара в расчётах и резервах, это может ускорить падение его роли.
Что это означает:
- США потеряют «экспорт инфляции» через доллар.
- Поднимутся внутренние процентные ставки.
- Дефицит бюджета станет трудно финансировать.
- Возможны кризисы доллара и резкие валютные колебания.
Сценарий 3. Финансовый кризис, спровоцированный политикой США
Наихудший сценарий — это шок, вызванный внутриамериканскими проблемами: политическим кризисом, попытками манипулировать долгом, утратой независимости ФРС.
Трамп уже пробует вмешиваться в работу Федрезерва, а его новый бюджет предполагает риск нарушения долговых обязательств. Если Америка хоть однажды объявит технический дефолт — даже по ошибке — это нанесёт смертельный удар по доверию к доллару.
Что это означает:
- Массовое бегство капиталов.
- Обвал доллара.
- Крах рынка казначейских облигаций.
- Глобальная рецессия, охватывающая не только США, но и весь мир.
Это маловероятно, но уже не невозможно. И только тот факт, что альтернатив доллару пока нет, спасает мировую экономику от этого сценария.
Кто выиграет от ослабления доллара
Китай — укрепит юань как региональную валюту и увеличит влияние в Азии и Африке.
Россия — ускорит процесс дедолларизации собственной экономики.
Европа — может попытаться превратить евро в более сильную мировую валюту, хотя для этого нужны глубокие реформы.
Развивающиеся страны — получат шанс уменьшить свою зависимость от доллара в долговых расчетах.
Что это значит для мира
Ослабление доллара неизбежно приведёт к росту валютной фрагментации. Вместо одного глобального стандарта расчётов появятся региональные валютные зоны:
- Азия вокруг юаня.
- Европа вокруг евро.
- Америка (вероятно) вокруг доллара, но с ослабленным влиянием.
- Латинская Америка — в поиске новых механизмов.
Это повысит транзакционные издержки, усложнит международную торговлю и увеличит волатильность на рынках.
Мир станет менее глобализованным и более регионализированным — и в этом новом мире США уже не будут единственным лидером.
Прогноз на 3–5 лет для доллара
2025–2026 годы:
- Курс доллара будет нестабилен.
Из-за внутренней политической турбулентности в США (реформы Трампа, возможные конфликты с Конгрессом) и внешней нестабильности (торговые войны) доллар останется под давлением.
- Рост ставок ФРС ограничит падение доллара.
Если ФРС сохранит хотя бы относительную независимость, повышение ставок сдержит обесценение доллара относительно корзины валют.
- Эрозия роли доллара будет заметна только в определённых
сегментах.
Например, в расчётах между странами БРИКС и на рынке сырья.
2027–2028 годы:
- Ускорение дедолларизации на периферии.
Латинская Америка, Африка, часть Азии активнее переходят на расчёты в юанях, евро или в своих валютах в рамках региональных соглашений.
- Доля доллара в мировых резервах упадёт ниже 55%.
Это будет историческим событием, показывающим необратимость процесса.
- Рост альтернативных расчётных систем.
Китай, Индия, Россия и страны Залива усилят работу над независимыми от SWIFT каналами переводов.
2029–2030 годы:
- Мир войдёт в эпоху валютного полицентризма.
Наряду с долларом, появятся региональные валютные зоны. Доллар сохранит статус мировой валюты №1, но уже без прежнего монопольного влияния.
- США столкнутся с удорожанием внешнего долга.
Если Америка не сократит дефицит бюджета, расходы на обслуживание долга резко вырастут, что создаст долгосрочные проблемы для финансовой стабильности страны.
Куда идёт доллар?
- В ближайшие 3–5 лет доллар останется главной мировой валютой, но его уникальный статус будет ослабевать.
- Мир движется к более многополярной валютной системе.
- Доллар ждёт не крах, а постепенная потеря исключительности.
- Парадоксально, но именно внутренняя политика США, а не конкуренты вроде Китая, является главной угрозой доллару.
Сможет ли Трамп обрушить доллар?
И да, и нет.
Трамп за 100 дней проделал гигантскую работу по подрыву американской репутации и долларовой исключительности. Но фундаментальные преимущества США сохраняются. Чтобы доллар пал окончательно, нужны годы разрушительной политики и появление реальной альтернативы.
На данный момент Америка живёт в долг благодаря доверию мира. Если доверие будет окончательно подорвано — доллар падёт.
Ирония в том, что доллар не смогут победить ни Россия, ни Китай, ни БРИКС. Победить доллар может только сама Америка. И Дональд Трамп уже начал этот процесс.