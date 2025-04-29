В Азербайджане развивается система оценки и постоянного обучения медработников - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Вопрос сертификации медицинских работников остается одной из наиболее обсуждаемых тем на встречах с избирателями, особенно среди представителей здравоохранения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил член комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на сегодняшнем заседании комитета.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время предпринимаются шаги по оценке знаний и навыков специалистов, а также по их постоянному профессиональному развитию, даже в тех сферах, где официальная сертификация пока не проводится. Получение сертификата в сфере здравоохранения имеет большое значение.

"Однако всегда возникали вопросы о том, насколько этот механизм соответствует международной практике. Сегодня мы получили ответы на эти вопросы. Подготовка специалистов к экзаменам каждые пять лет и сдача экзаменов поддерживает процесс постоянного развития их знаний и навыков в этот период. Механизм оценки профессионального развития будет способствовать не только постоянному участию медицинских специалистов в международных мероприятиях, но и создаст основу для аккредитации медицинских и научных учреждений",- отметил он.

С.Мамедов также высоко оценил гуманистическую меру в виде сохранения шестимесячной заработной платы для специалистов, участвующих в процессе сертификации.

"Каждый из нас должен быть активно вовлечён в разработку нормативно-правовых актов, а также аккредитацию научных и образовательных мероприятий. Особое внимание следует уделить накоплению кредитных баллов и методике реализации этих мер. Главное - это не просто сдача экзамена раз в пять лет, а постоянное развитие компетенций в течение всего этого периода", - добавил депутат.

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