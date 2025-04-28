Гребля снова в Карабахе - в Физули! (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - С 28 апреля по 2 мая в рамках международной регаты по гребле "Кубок Президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялось специальное мероприятие для жителей Физули.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в мероприятии также принял участие президент Европейской ассоциации каноэ Ян Зунграна.

Жители Физули посмотрели водные шоу и показательные выступления гребцов на водохранилище Конделенчай. Также для детей и подростков были организованы интересные викторины и интеллектуальные конкурсы. Гостям были вручены памятные подарки от федерации.

Отметим, что в международной регате "Кубок Президента-2025" принимают участие более 200 спортсменов из более чем 20 стран Европы, Азии и Африки. 29 апреля в 14:00 в Мингячевире на проспекте Гейдара Алиева состоится официальный парад соревнований. С 11:00 29 апреля на Суговушанском водохранилище состоятся церемония открытия регаты и первые соревнования. Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском центре гребной подготовки "Кура".

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