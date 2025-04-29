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Уровень газификации в Азербайджане достиг 97% - представитель "Азеригаз"

Общество Материалы 29 апреля 2025 16:13 (UTC +04:00)
Уровень газификации в Азербайджане достиг 97% - представитель "Азеригаз"

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Уровень газификации в Азербайджане достиг 97 процентов.

Как сообщает во вторник Trend об этом заявил сегодня заместитель генерального директора Производственного объединения "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на Форуме развития национального бизнеса в Баку.

По его словам, к работе форума были привлечены более 10 международных экспертов. Совместно с ними было сформировано более 60 инициатив, реализация которых позволит создать дополнительную ценность на сумму около 100 миллионов манатов.

"Из этих 60 инициатив 23 уже одобрены, и в настоящее время ведется работа по их реализации", - отметил Абдуллаев.

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