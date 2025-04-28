Делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджана приняла участие в симпозиуме в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархадом Абдуллаевым посетила Стамбул по приглашению председателя Конституционного суда Турецкой Республики Кадира Озкая и приняла участие в симпозиуме на тему "Будущее конституционного правосудия в XXI веке", посвященном 63-й годовщине Конституционного суда Турецкой Республики.

Об этом сообщили в Конституционном суде Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в официальной части мероприятия Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников, было сделано фото на память.

В начале мероприятия выступил председатель Конституционного суда Турецкой Республики Кадир Озкая, приветствуя участников из 34 стран.

Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, выступая на мероприятии, поздравил с 63-й годовщиной создания Конституционного суда Турецкой Республики и выразил уверенность в продолжении усилий в области защиты прав и справедливости, прав и свобод человека и обеспечения верховенства конституционных принципов в его дальнейшей деятельности.

В практической части симпозиума были заслушаны доклады и состоялся широкий обмен мнениями о будущем конституционного правосудия в XXI веке, конституционном правосудии в эпоху цифровых технологий, а также по другим правовым вопросам.

В рамках мероприятия 27 апреля на заседании конституционных судов стран-членов Конференции конституционных юрисдикций государств-членов Организации тюркских государств (TÜRK-AY) временные председательские полномочия в организации были официально переданы Конституционному суду Азербайджанской Республики.

В рамках визита состоялся обмен мнениями по вопросам в судебно-правовой сфере с председателями и судьями органов конституционного контроля зарубежных стран.

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