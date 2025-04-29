Стартовала битва чемпионов по шахматам на фоне азербайджанских ковров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошла церемония открытия шахматного турнира "Битва чемпионов", сообщает Trend Life.

На открытии директор Национального музея ковра Амина Меликова заявила, что неслучайно именно это место было выбрано для турнира.

"Это первый раз в истории нашего музея, когда проводится международный шахматный турнир. Мы знаем, что игра в шахматы всегда считалась показателем высокого интеллекта. Надеюсь, что ковры, которые вы здесь видите, создадут положительную атмосферу для наших шахматистов", - сказала она.

Гостям был представлены видеоролики, посвященные ковровому искусству и турниру.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов пожелал шахматистам успехов, оценив регулярное проведение подобных турниров как положительный момент.

В своем выступлении президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал о единстве культуры и спорта: "В рамках турнира мы видим единство шахмат и культуры. Дорогие шахматисты, я верю, что вам понравится играть здесь, а также вы станете источником вдохновения для деятелей искусства".

Затем президенту ФИДЕ и президенту Шахматной федерации Турции Фетхи Апайдыну были вручены памятные подарки.

Далее состоялась жеребьевка в рамках турнира. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов символическим первым ходом дал старт турниру.

Отметим, что в соревновании чемпион Азербайджана Рауф Мамедов поборется с чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касымджановым (Узбекистан), а победительница женского чемпионата страны Гюнай Мамедзаде - с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой (Болгария). Победитель "Битвы чемпионов" определится по общему количеству турниров по рапиду и блицу. Турнир продлится до 30 апреля.

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