Вырос объем кредитов, предоставленных в секторе услуг в Иране

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) кредиты, предоставленные иранскими банками в секторе услуг, выросли на 22,4% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

По информации Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

В статистике говорится, что в прошлом году иранские банки выдали кредиты в секторе услуг на сумму 23,5 квадриллиона риалов (около 41 миллиарда долларов). В предыдущем иранском году иранские банки предоставили кредиты в секторе услуг на сумму 19,2 квадриллиона риалов (около 33,5 миллиарда долларов).

Согласно статистике, в прошлом году в секторе услуг Ирана в качестве оборотного капитала было выдано кредитов на сумму около 17,9 квадриллиона риалов (около 31,2 миллиарда долларов).

Статистика показывает, что в прошлом году иранские банки предоставили кредиты на сумму 4,25 квадриллиона риалов (около 7,42 миллиарда долларов) для создания предприятий и объектов в секторе услуг.

В секторе услуг были предоставлены кредиты на сумму около 877 триллионов риалов (около 1,53 миллиарда долларов) на развитие и 291 триллион риалов (около 508 миллионов долларов) на самозанятость.

За указанный период иранские банки выдали кредиты на сумму 99,3 трлн риалов (около 173 млн долларов) на покупку личных товаров в секторе услуг, 28,5 трлн риалов (около 49,7 млн) на ремонтные работы и 19 трлн риалов (около 33,2 млн долларов) на покупку жилья.

Отметим, что в прошлом году иранские банки выдали кредитов на сумму около 59,7 квадриллиона риалов (около 105 миллиардов долларов), что больше на 29,5% по сравнению с предыдущим годом.