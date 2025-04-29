В Общине Западного Азербайджана объединены около 300 тысяч человек, изгнанных с территории современной Армении - Азиз Алекберли

БАКУ /Trend/ - В Общине Западного Азербайджана объединены около 300 тысяч человек, изгнанных с территории современной Армении.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на встрече с генеральным директором ИСЕСКО Салимом аль-Маликом.

"Цель нашей сегодняшней встречи - донести до внимания информацию о богатом культурном наследии, созданном нашими предками на этих землях. Это наследие является не только частью исламской, но и мировой культуры.

Мы выступаем с обращениями, направленными на информирование мировой общественности об этом наследии, его восстановлении и защите от разрушения.

Мы хотели бы, чтобы ИСЕСКО внес свой вклад в сохранение памятников в Западном Азербайджане. Мы также обратились по этому поводу в ЮНЕСКО. Однако, к сожалению, Армения не позволила провести мониторинг памятников в этих местах", - добавил А.Алекберли.

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