Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - 29 апреля очередная группа бывших переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает во вторник Trend, на данном этапе 39 семьям (169 человек) прибывшим в село, были вручены ключи от новопостроенных частных домов.

В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.