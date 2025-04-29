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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)

Общество Материалы 29 апреля 2025 14:21 (UTC +04:00)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - 29 апреля очередная группа бывших переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает во вторник Trend, на данном этапе 39 семьям (169 человек) прибывшим в село, были вручены ключи от новопостроенных частных домов.

В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)
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