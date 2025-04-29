БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась международная конференция на тему "Афганистан: региональные связи, безопасность и развитие", организованная Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики (СГБ) при участии представителей спецслужб 20 стран.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на СГБ Азербайджана.

Отмечается, что открыв мероприятие вступительной речью и поприветствовав гостей, начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев расценил организацию нынешней конференции в Баку важным событием, в продолжение предыдущих заседаний, посвящённых Афганистану, и выразил надежду на то, что это международное мероприятие внесет значительный вклад в установление в Афганистане централизованного государства, придерживающегося норм и принципов международного права.

"Говоря о азербайджано-афганских отношениях, выдержавших испытание многими годами и построенных на взаимном доверии, а также о глубоких исторических и культурных связях между народами, начальник Службы отметил, что Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по обеспечению внутриполитической стабильности и безопасности в Афганистане и никогда не жалел усилий в этом направлении.

Генерал-полковник Али Нагиев подчеркнул необходимость всесторонней поддержки со стороны мировых государств Афганистану в его борьбе против транснациональной организованной преступности, в том числе международного терроризма, незаконного оборота наркотиков и нелегальной миграции.

Подчеркнув, что одной из главных целей мероприятия является выработка единой позиции по предотвращению деструктивных попыток диверсионных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряженной ситуации в Афганистане, начальник Службы Али Нагиев отметил важность того, чтобы Афганистан занял своё достойное место в системе международных отношений и в этой стране было обеспечено спокойствие, выразив веру в то, что страны региона и другие государства будут действовать скоординированно и прилагать совместные усилия для всего этого.

На конференции представители других стран также выступили по теме, выразив веру в то, что данное мероприятие откроет необходимые возможности для принятия более серьезных шагов по обеспечению мира и безопасности в Афганистане, и международное сообщество окажет поддержку в установлении устойчивой стабильности в этой стране", - говорится в информации ведомства.

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