Президент Ильхам Алиев пригласил главного советника Бангладеш на 17-й саммит ОЭС

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил пригласительное письмо главному советнику (премьер-министру) Временного правительства Бангладеш Мухаммаду Юнусу для участия на 17-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в качестве специального гостя.

Соответствующее письмо заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов представил главному советнику в рамках визита в Народную Республику Бангладеш, сообщает Trend.

Отметим, что 17-й саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества пройдет в Ханкенди. 16-й саммит организации состоялся в 2023 году в столице Республики Узбекистан, городе Ташкенте.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) - региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году странами Центральной Азии и Ближнего Востока. Является правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Измирского договора, подписанного 12 марта 1977 года тремя странами учредителями - Ираном, Пакистаном и Турцией.