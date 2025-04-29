Модернизация судов и тщательная подготовка процессов улучшат логистику в Азербайджане - Orbis Risk Partners (Эксклюзив)
В ходе Каспийского и Центрально-Азиатского форума по торговле и логистике нефти в Баку директор компании Orbis Risk Partners Майк Шоу отметил, что программа модернизации судов и улучшенная проверка логистических процессов помогут повысить эффективность транспортировки в Азербайджане.
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