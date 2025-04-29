АЖД приобретет у китайской компании современные локомотивы

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), действующее в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), приобретет у китайской компании CRRC Ziyang Co. Ltd семь новых локомотивов и запчасти.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, все технические и коммерческие вопросы, связанные с приобретением локомотивов и запчастей, уже согласованы. Общая стоимость соглашения составляет 26 миллионов долларов США.

Современный магистральный дизельный локомотив типа AC50, оснащенный передовыми технологиями, инновационными системами тяги, отличается высокой тяговой мощностью, большей ёмкостью топливного бака и надежностью. Модель AC50 соответствует экологическим стандартам уровня IIIA, установленным Международным союзом железных дорог (UIC). Это позволяет использовать локомотив в районах с особыми требованиями к эмиссии.

Локомотивы планируется эксплуатировать на маршруте международного транспортного коридора «Север-Юг» и по другим направлениям в целях обслуживания растущих объемов грузоперевозок. На следующем этапе планируется приобрести еще 14 магистральных локомотивов.

Отметим, что в связи с устойчивым ростом транзитных грузоперевозок по проходящим через территорию Азербайджана международным коридорам, АЖД в целях безопасной транспортировки грузов придает большое значение обновлению и расширению своего локомотивного парка.