Семьи, проживавшие в общежитиях и других административных зданиях, переселены в село Баллыджа Ходжалинского района (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Trend, 29 апреля из Агдама в село Баллыджа Ходжалинского района отправилась очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Баллыджа переселены 15 семей - 68 человек.

Жители, вернувшиеся в родные края, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность отважной Азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, нашим героическим солдатам и офицерам и упокоения душам шехидов, которые погибли, защищая Отчизну.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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