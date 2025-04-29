Категорически отвергаем заявление комиссара СЕ против Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Решительно отвергаем неприемлемое, необоснованное и совершенно предвзятое заявление, сделанное 29 апреля 2025 года комиссаром по правам человека Совета Европы Майклом О’Флаэрти относительно некоторых следственных действий, проводимых в Азербайджане, а также недавно вынесенных судебных решений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говористя в ответе пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде на заявление комиссара по правам человека Совета Европы Майкла О’Флаэрти, направленное против Азербайджана.

"Данное заявление является очередной неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и судебные процессы. В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами в Азербайджанской Республике гарантируются права человека и основные свободы, и к ним проявляется полное уважение. Наряду с этим, вышеуказанные права и свободы защищены укоренившимися судебными институтами Азербайджана, действующими независимо для выполнения своих обязанностей",- отметил он.

По его словам, гарантия верховенства закона Азербайджана на своих суверенных территориях не дает некоторым лицам особых привилегий в отношении их профессиональной деятельности, а также не освобождает их от соблюдения требований законодательства страны.

"В то же время, в заявлении комиссара по правам человека выдвинуто обвинение в грубом нарушении требований соответствующего законодательства в отношении указанных лиц, проведены соответствующие расследования со строгим соблюдением уголовно-процессуального кодекса, полностью обеспечены их права перед судом.

Мы призываем Верховного комиссара по правам человека Совета Европы воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана, а также от попыток оказания неприемлемого давления. Вместо этого мы настоятельно рекомендуем сосредоточить внимание на ряде других систематических проблем в области прав человека, существующих в странах Совета Европы, таких как растущая исламофобия, унизительное обращение с мигрантами и ищущими убежища, политические преследования, случаи смертей в тюрьмах, распространенная коррупция в европейских институтах и другие",- добавил он.

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