Визит Масуда Пезешкиана: новый этап в азербайджано-иранских отношениях

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершил официальный визит в Азербайджан. Этот визит откроет новую страницу отношений между двумя соседними странами. Официальный визит пришелся на период, когда геополитический ландшафт Южного Кавказа стремительно меняется, экономические интересы и стратегические расчеты требуют от всех игроков большей гибкости и дальновидности.

Южный Кавказ 2025 года - это не просто сфера интересов, где сталкиваются великие державы. Это география, где пересекаются торговые маршруты Китая, претензии России, влияние Турции и все более укрепляющаяся независимость Азербайджана. Победа Азербайджана в 44-дневной войне и полное восстановление территориальной целостности нашей страны изменили баланс сил в регионе. Карабах, который 30 лет находился под армянской оккупацией, окончательно вернулся под суверенитет Баку.

Перед лицом этой новой реальности Иран встал перед выбором: либо продолжение осторожной политики, либо прочные и прагматичные отношения с Азербайджаном. Тегеран, долгое время пытавшийся маневрировать, понимает, что стабильный, сильный и суверенный Азербайджан - это не угроза, а возможность. Визит Масуда Пезешкиана в Баку также является символом принятия этой новой реальности.

Во-первых, экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Ираном явно оживляется. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 580 миллионов долларов США, что на 20 процентов больше, чем в 2023 году. Естественно, что на фоне многомиллиардных торговых оборотов Азербайджана с Турцией, Китаем и Россией эта цифра пока не столь впечатляюща. Поэтому Баку и Тегеран поставили перед собой амбициозную цель: довести взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет. Это не просто цифра, это вызов для обоих экономик, программа реформ, которая предполагает устранение административных барьеров, ускорение логистики и поощрение частных инвестиций. Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг заявила, что Иран в условиях продолжающихся западных санкций рассматривает Азербайджан как ключевого партнера для выхода на новые рынки и диверсификации своей экономики.

Среди ярких примеров нового этапа сотрудничества особое место занимают инфраструктурные проекты. Особое значение имеет железная дорога Решт-Астара. Таким образом, долгожданное строительство этой магистрали планируется завершить в 2025 году. Этот проект соединит Иран через Азербайджан с Россией и Европой и сделает Южный Кавказ важным транспортным узлом для Евразии. Не следует забывать и о гидроэнергетике: на реке Араз были введены в эксплуатацию гидроузлы "Худаферин" и "Девичья башня". Эти объекты будут обеспечивать водой и электроэнергией более 400 тысяч гектаров земли, что жизненно важно в условиях меняющегося климата. И, конечно же, следует отметить маршрут транспортного коридора Восточный Зангезур–Нахчыван, проходящий через Иран. Открытие альтернативного маршрута, не зависящего от Армении, не только укрепит внутреннюю связь для Азербайджана, но и значительно увеличит логистические возможности региона. Перечисленные проекты показывают, что Баку и Тегеран движутся согласно стратегии, ориентированной на будущее, и уже сейчас создают инфраструктуру для долгосрочного партнерства.

В ходе визита Масуда Пезешкиана особо подчеркивалась роль бизнеса. В состав иранской делегации вошли более 120 представителей частного сектора, а также губернаторы четырех северо-западных провинций и депутаты. Иран понимает, что без активного участия бизнеса цель в 10 миллиардов долларов в товарообороте не может стать реальностью.

В рамках визита были подписаны многочисленные соглашения.

Баку и Тегеран выбирают модель сотрудничества, основанную не только на межгосударственных соглашениях, но и на экономике, реальном капитале. А это самый надежный фундамент долгосрочных отношений.

История официальных визитов президентов Ирана в Азербайджан отражает осторожную, но последовательную линию сближения:

2007 год: Махмуд Ахмадинежад приезжает в Баку. Подписаны важные соглашения в области энергетики и упрощения визового режима.

2018 год: Хасан Рухани подписывает новые соглашения в области промышленности, сельского хозяйства и туризма.

2024 год: Ибрахим Раиси встречается с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прямо на государственной границе - это становится символическим выражением уважения к суверенитету Азербайджана.

А теперь эстафету принимает Масуд Пезешкиан. Его визит в Баку - не просто продолжение традиции. Это начало нового этапа, где дипломатия превращается в прагматичную экономику, а осторожность - в сознательный стратегический выбор.

Анализ азербайджано-иранских отношений невозможен без учета позиции Тегерана по карабахскому вопросу. В течение многих лет Иран проводил неопределенную линию: с одной стороны, он признавал территориальную целостность Азербайджана, а с другой - флиртовал с Ереваном, опасаясь усиления влияния Турции в регионе. После исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне Иран столкнулся с новой реальностью, и никакие закулисные маневры больше не смогут ее изменить. Сегодня Тегеран, кажется, осознает это еще более отчетливо. Визит Масуда Пезешкиана в Баку также можно расценить как попытку закрыть старую страницу и предложить Баку искреннее партнерство, основанное на суверенитете и взаимных интересах. Это серьезный поворот. Но доверие не строится за один день, и впереди еще долгий путь в этом направлении.

Наряду с вышесказанным, Азербайджан интенсивно углубляет сотрудничество с Китаем. Подписанная между Баку и Пекином в 2024 году Совместная декларация об установлении стратегического партнерства возымела большой геополитический эффект. Азербайджан стал важным звеном инициативы "Один пояс, один путь", Среднего (Транскаспийского) коридора. А это объективно снижает зависимость Баку от любого регионального игрока, в том числе Ирана. Тегеран это прекрасно понимает: Азербайджан сейчас имеет альтернативные пути развития и может более жестко отстаивать свои интересы. В такой ситуации возникает жизненно важное для Ирана решение: быть привлекательным, полезным и достойным уважения партнером для Баку.

Ирану следует отказаться от двойственной политики прошлого и продемонстрировать подход к Азербайджану с реальными предложениями, конкретными и взаимовыгодными инициативами. В этом контексте визит Президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан - это не просто дипломатический шаг. Это момент реальности.

Азербайджан же уверенно движется в будущее. На Южном Кавказе формируется новый порядок. Азербайджан, опираясь на свой успешный опыт в области энергетики, транспорта и международной дипломатии, становится одним из главных архитекторов этого нового порядка.