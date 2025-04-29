Азербайджан стал полноправным членом Союза Hotelstars

БАКУ /Trend/ - 28 апреля на 9-й Генеральной Ассамблее Союза Hotelstars в Осло (Норвегия) был единогласно утвержден статус полноправного члена Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Впервые среди стран Южного Кавказа Азербайджан получил статус полноправного члена Hotelstars и возможность быть представленным в ее управляющих структурах.

Выступая на ассамблее, заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев отметил, что в последние годы в стране поощряется повышние международных стандартов качества в сфере гостиничного обслуживания. По его словам, на сегодняшний день орган по сертификации уже присвоил звездные категории 263 отелям по всей стране.

Он также сообщил, что в текущем году процесс звёздной классификации будет охватывать регионы Азербайджана, и в рамках государственно-частного партнёрства для региональных гостиниц в первый год не будет взиматься сертификационный тариф.

Отметим, что в 2018 году Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциация отелей Азербайджана подписали соглашение о совместной деятельности, в рамках которого была внедрена Национальная система звёздной классификации, разработанная на основе стандартов и критериев Союза Hotelstars.

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