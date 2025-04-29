ROG Strix SCAR 18 (2025): новая эра мобильного гейминга

Производительность нового поколения

В максимальной конфигурации ноутбук оснащается процессором Intel® Core™ Ultra 9 275HX - это 24 ядра и высокая тактовая частота, предназначенные для одновременной обработки самых ресурсоёмких задач. Будь то трансляция, многопоточный рендеринг, моделирование или AAA-игры, этот процессор справляется без малейших задержек.

Дополняет его самая мощная мобильная графическая карта на рынке - NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Поддержка новейших технологий трассировки лучей, DLSS и огромный объем видеопамяти делают эту модель идеальной не только для гейминга, но и для профессиональных приложений, от 3D-графики до видеомонтажа в 8K.

Применение: максимальные настройки - это стандарт

ROG Strix SCAR 2025 не просто запускает любые игры - он делает это на ультра-настройках с частотой кадров, которую раньше можно было ожидать только от стационарных ПК. В играх с трассировкой лучей, включая самые требовательные новинки, система показывает стабильность и плавность даже в разрешении 2.5K. Помимо гейминга, ноутбук прекрасно справляется с профессиональными задачами - работа в Blender, Unreal Engine, монтаж в DaVinci Resolve, визуализация в CAD - всё это доступно "из коробки".

Система охлаждения: инновации в деталях

Одной из ключевых особенностей новых моделей стала обновленная система охлаждения. Она включает в себя испарительную камеру, три вентилятора (Tri-Fan Technology) и жидкометаллический термоинтерфейс Conductonaut Extreme. Такая архитектура позволяет равномерно распределять тепло и эффективно охлаждать как центральный, так и графический процессоры.

Внутреннее пространство организовано так, чтобы избежать накопления тепла в зонах высокой нагрузки. Даже при длительных сессиях в играх или рендеринге, корпус не перегревается, и троттлинг практически исключён.

Экран нового уровня

ROG Strix SCAR 18 оснащен дисплеем ROG Nebula HDR Mini LED с разрешением 2.5K (2560 × 1600), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс. Более 2000 зон локального затемнения, поддержка Dolby Vision®, G-SYNC®, ACR (Adaptive Contrast Refinement), 100% охват DCI-P3 и Pantone Validated - всё это обеспечивает невероятную глубину изображения, точность цветопередачи и динамический диапазон. Картинка остаётся видимой даже под прямыми солнечным светом, благодаря максимальной яркости в 1200 нит.

Дизайн, апгрейд и интерфейсы

Внешне ноутбук выглядят современно и агрессивно. Корпус оформлен в чёрном цвете, по периметру проходит RGB-подсветка, а на крышке размещёна подсветка AniMe Vision, отображающий кастомные изображения и анимации. Логотип ROG также подсвечивается.

Доступ к компонентам - без инструментов.



В ноутбуке можно без труда заменить оперативную память (до 64 ГБ DDR5-5600) и SSD (возможно использование двух накопителей по 2 ТБ с поддержкой RAID 0).

Все это стало возможно из-за новой системы апгрейда, которую ASUS впервые применили в ROG Strix SCAR 18. Теперь для доступа к слотам RAM или накопителей не нужны инструменты, достаточно просто сдвинуть в сторону специальный рычажок на нижней панели и потянуть ее вниз. Добавить SSD также можно без использования инструментов, благодаря защелкам Q-latch, которые впервые появилась в материнских платах ROG.

Такая модульность особенно важна для тех, кто планирует расширять возможности системы в будущем.

Что касается портов, оба ноутбука предлагают:

2 x Thunderbolt™ 5 Type-C® / DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.1 / G-SYNC

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A

HDMI® 2.1 FRL

Разъём питания

2.5G LAN

Комбинированный аудиоразъём

Аудио и автономность

Система звука включает Dolby Atmos®, Hi-Res Audio и интеллектуальный усилитель, создавая насыщенное объёмное звучание. Встроенная система двустороннего интеллектуального шумоподавления обеспечивает кристально чистую передачу голоса даже в шумной обстановке.

Ёмкий аккумулятор на 90 Вт·ч и блок питания на 380 Вт обеспечивают стабильную работу как в дороге, так и под полной нагрузкой.

ROG Strix SCAR 16



Внимание заслуживает и уменьшенная версия Srix SCAR 16. Модель оснащена 16 дюймовым дисплеем c матрицей ROG Nebula HDR Mini LED, а также обладает всеми техническими преимуществами, как и больший Strix SCA18. Ниже приведены небольшие различия.

Характеристика SCAR 16 (G635) SCAR 18 (G835) Диагональ экрана 16" 18" Размеры 35,4 × 26,4 × 2,26-3,04 см 39,9 × 29,4 × 2,31-3,08 см Вес 2,8 кг 3,5 кг Гибкость в RAID RAID 0 на двух SSD Также поддерживает RAID 0