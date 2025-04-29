ROG Strix SCAR 18 (2025): новая эра мобильного гейминга

БАКУ/Trend/ - Ни для кого не секрет, что компания ASUS зарекомендовала себя как одного из лидеров в сфере высокотехнологичных устройств, обеспечивая пользователей инновационными решениями для работы и развлечений. Особое внимание она уделяет игровой линейке Republic of Gamers (ROG), которая с каждым годом устанавливает новые стандарты в мире компьютерных технологий. ASUS не просто следит за трендами, а прокладывает новые пути в мире гейминга и профессиональной работы, предлагая своим пользователям лучшие решения из доступных на рынке. Именно поэтому игровые ноутбуки ROG, уже давно ставшие эталоном мощности и производительности, продолжают удивлять своими инновациями и 2025-й год не исключение в этом плане. Сегодня мы расскажем вам о модели Strix SCAR 18.
Флагманская линейка ASUS ROG Strix SCAR давно закрепила за собой статус одного из самых мощных решений на рынке игровых ноутбуков. В этом году серия выходит на новый уровень. Strix SCAR 18 получил не только серьёзный прирост производительности, но и уникальные технические особенности, которые делают его инструментом не просто для геймеров, а для всех, кто работает и играет на пределе возможностей.
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ROG Strix SCAR 18 2025 (G835)
|
Операционная система
|
Windows 11 Pro
|
Дисплей
|
18 дюймов, 2.5K (2560 × 1600 WQXGA), мини-светодиодная подсветка, более 2000 зон затемнения, 240 Гц /3 мс, технология ACR, 100% DCI-P3, Pantone Validated, G-SYNC® и Dolby Vision®
|
ЦП
|
В макс. комплектации – Intel® Core™ Ultra 9 275HX
|
Графическое ядро
|
В макс. комплектации – видеокарта для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 5090
|
Оперативная память
|
До 64 ГБ в модулях DDR5-5600 МГц (2 х SO-DIMM)
|
Накопители
|
В макс. комплектации твердотельные накопители 2 ТБ + 2 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 (поддержка массива RAID0)
|
Порты ввода/вывода
|
2 x Thunderbolt™5 Type-C®/DisplayPort™ 2.1/Power
Delivery 3.1/G-sync
1 x разъем питания
|
Клавиатура и тачпад
|
Мембранная клавиатура с подсветкой, клавиша
Copilot
|
Беспроводные интерфейсы
|
WiFi 7
|
LAN
|
2.5G LAN
|
Аудио
|
Интеллектуальный усилитель
Dolby Atmos®
Hi-Res Audio
Двухстороннее интеллектуальное шумоподавление
|
Аккумулятор
|
90 Вт·ч
|
Адаптер питания
|
380 Вт
|
Корпус
|
Черный
|
Дополнительные сведения
|
RGB-подсветка по периметру корпуса и RGB-подсветка логотипа ROG с поддержкой технологии Aura Sync
Подсветка AniMe Vision
Доступ к компонентам без использования инструментов
|
Размер
|
39,9 x 29,4 x 2,31 ~ 3,08 см
|
Вес
|
3,5 кг
Производительность нового поколения
В максимальной конфигурации ноутбук оснащается процессором Intel® Core™ Ultra 9 275HX - это 24 ядра и высокая тактовая частота, предназначенные для одновременной обработки самых ресурсоёмких задач. Будь то трансляция, многопоточный рендеринг, моделирование или AAA-игры, этот процессор справляется без малейших задержек.
Дополняет его самая мощная мобильная графическая карта на рынке - NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Поддержка новейших технологий трассировки лучей, DLSS и огромный объем видеопамяти делают эту модель идеальной не только для гейминга, но и для профессиональных приложений, от 3D-графики до видеомонтажа в 8K.
Применение: максимальные настройки - это стандарт
ROG Strix SCAR 2025 не просто запускает любые игры - он делает это на ультра-настройках с частотой кадров, которую раньше можно было ожидать только от стационарных ПК. В играх с трассировкой лучей, включая самые требовательные новинки, система показывает стабильность и плавность даже в разрешении 2.5K. Помимо гейминга, ноутбук прекрасно справляется с профессиональными задачами - работа в Blender, Unreal Engine, монтаж в DaVinci Resolve, визуализация в CAD - всё это доступно "из коробки".
Система охлаждения: инновации в деталях
Одной из ключевых особенностей новых моделей стала обновленная система охлаждения. Она включает в себя испарительную камеру, три вентилятора (Tri-Fan Technology) и жидкометаллический термоинтерфейс Conductonaut Extreme. Такая архитектура позволяет равномерно распределять тепло и эффективно охлаждать как центральный, так и графический процессоры.
Внутреннее пространство организовано так, чтобы избежать накопления тепла в зонах высокой нагрузки. Даже при длительных сессиях в играх или рендеринге, корпус не перегревается, и троттлинг практически исключён.
Экран нового уровня
ROG Strix SCAR 18 оснащен дисплеем ROG Nebula HDR Mini LED с разрешением 2.5K (2560 × 1600), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс. Более 2000 зон локального затемнения, поддержка Dolby Vision®, G-SYNC®, ACR (Adaptive Contrast Refinement), 100% охват DCI-P3 и Pantone Validated - всё это обеспечивает невероятную глубину изображения, точность цветопередачи и динамический диапазон. Картинка остаётся видимой даже под прямыми солнечным светом, благодаря максимальной яркости в 1200 нит.
Дизайн, апгрейд и интерфейсы
Внешне ноутбук выглядят современно и агрессивно. Корпус оформлен в чёрном цвете, по периметру проходит RGB-подсветка, а на крышке размещёна подсветка AniMe Vision, отображающий кастомные изображения и анимации. Логотип ROG также подсвечивается.
Доступ к компонентам - без
инструментов.
В ноутбуке можно без труда заменить оперативную память (до 64 ГБ DDR5-5600) и SSD (возможно использование двух накопителей по 2 ТБ с поддержкой RAID 0).
Все это стало возможно из-за новой системы апгрейда, которую ASUS впервые применили в ROG Strix SCAR 18. Теперь для доступа к слотам RAM или накопителей не нужны инструменты, достаточно просто сдвинуть в сторону специальный рычажок на нижней панели и потянуть ее вниз. Добавить SSD также можно без использования инструментов, благодаря защелкам Q-latch, которые впервые появилась в материнских платах ROG.
Такая модульность особенно важна для тех, кто планирует расширять возможности системы в будущем.
Что касается портов, оба ноутбука предлагают:
-
2 x Thunderbolt™ 5 Type-C® / DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.1 / G-SYNC
-
3 x USB 3.2 Gen2 Type-A
-
HDMI® 2.1 FRL
-
Разъём питания
-
2.5G LAN
-
Комбинированный аудиоразъём
Аудио и автономность
Система звука включает Dolby Atmos®, Hi-Res Audio и интеллектуальный усилитель, создавая насыщенное объёмное звучание. Встроенная система двустороннего интеллектуального шумоподавления обеспечивает кристально чистую передачу голоса даже в шумной обстановке.
Ёмкий аккумулятор на 90 Вт·ч и блок питания на 380 Вт обеспечивают стабильную работу как в дороге, так и под полной нагрузкой.
ROG Strix SCAR 16
Внимание заслуживает и уменьшенная версия Srix SCAR 16. Модель оснащена 16 дюймовым дисплеем c матрицей ROG Nebula HDR Mini LED, а также обладает всеми техническими преимуществами, как и больший Strix SCA18. Ниже приведены небольшие различия.
|
Характеристика
|
SCAR 16 (G635)
|
SCAR 18 (G835)
|
Диагональ экрана
|
16"
|
18"
|
Размеры
|
35,4 × 26,4 × 2,26-3,04 см
|
39,9 × 29,4 × 2,31-3,08 см
|
Вес
|
2,8 кг
|
3,5 кг
|
Гибкость в RAID
|
RAID 0 на двух SSD
|
Также поддерживает RAID 0
ROG Strix SCAR 18 (2025) - это ноутбук, созданный не для компромиссов. Он обеспечивает предельную производительность, новейшие технологии охлаждения, премиум-дисплей и полный контроль над внутренним апгрейдом. Это идеальный выбор для профессионалов, которые работают с ресурсозатраным контентом, и геймеров, которые хотят абсолютного качества.
Это не просто очередное обновление линейки ROG - это шаг в будущее.
Хотим заметить, что ASUS предлагает пользователям не только инновационные ноутбуки, но и удобную программу расширенной гарантии ASUS Perfect Warranty. Владельцы ноутбуков ASUS, ROG и TUF, приобретенных с 1 января 2025 года, получают по ней защиту устройства от повреждений, не покрываемых стандартной гарантией производителя. Вы можете быть уверенными, что ASUS окажет помощь ноутбуку в случае случайных падений, повреждений жидкостью, скачков напряжения и физических поломок. Чтобы воспользоваться преимуществами ASUS Perfect Warranty, пользователям необходимо создать учетную запись ASUS и зарегистрировать свой ноутбук в течение 90 дней с момента покупки.