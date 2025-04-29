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Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кувейт

Политика Материалы 29 апреля 2025 20:21 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кувейт

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кувейт.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что в рамках визита 30 апреля планируются встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдуллой Али Аль-Яхъей, а также другие двусторонние встречи на высоком уровне.

В рамках визита также запланировано проведение 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Кувейт под сопредседательством министра иностранных дел.

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