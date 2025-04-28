БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО "Глобальный Юг", где соберутся влиятельные лидеры НПО и представители гражданского общества из 116 стран, в которых проживает порядка 80 процентов мирового населения.

Как сообщает Trend, это масштабное событие считается знаковым в жизни гражданского общества Глобального Юга, который охватывает Азию, Африку, Латинскую Америку и Океанию — две трети стран мира.

Инициатива создания платформы была выдвинута Национальным форумом НПО Азербайджана в ноябре 2024 года в рамках COP29. Инициатива быстро вызвала международный резонанс. В результате Коалиция НПО COP29 подняла вопрос об институционализации этой платформы перед Национальным форумом НПО Азербайджана. Впервые инициатива азербайджанских НПО получила такую ​​глобальную поддержку в мировом масштабе.

В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения его интенсивная работа по созданию нового и справедливого мирового порядка, выдвинутые им важные инициативы и достижение "Бакинского прорыва" в ходе COP29 вызвали большую симпатию к азербайджанскому государству на Глобальном Юге. Это мероприятие рассматривается как новое начало в жизни гражданского общества Азербайджана.

Создание в Баку Платформы НПО "Глобальный Юг" является еще одним проявлением успешной роли Азербайджана как посредника и моста между "Глобальным Севером" и "Глобальным Югом".

Платформа НПО "Глобальный Юг" предусматривает оказание поддержки в решении проблем, с которыми сталкиваются страны этого стратегической географии, а также в том, чтобы их услышали на международном уровне, чтобы они могли выступать с единой позиции в международных организациях, включая ООН, и осуществлять глобальную координацию. Это платформа для совместных усилий по борьбе с несправедливостью, с которой сталкиваются их страны: бедностью, последствиями изменения климата, колониальным прошлым, цифровым неравенством, торговым неравенством и другими проблемами. Она также способствует сотрудничеству "Юг-Юг".

Учредительная конференция платформы состоится сегодня в Бакинском Конгресс-центре. Двухдневная международная конференция "Действия солидарности: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" будет включать выступления представителей ведущих мировых НПО, глобальные дискуссии и важность исторических "Бандунгских принципов", принятых в Индонезии 70 лет назад. Эти принципы отвергают вмешательство во внутренние дела государств, способствуют созданию мирного, справедливого мирового порядка, уважению суверенитета и территориальной целостности стран, обеспечению равенства народов и призывают к мобилизации для укрепления взаимных интересов и сотрудничества и экономического процветания.