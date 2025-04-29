Назван объем импорта Ираном ненефтяной продукции из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) импорт Ираном ненефтяной продукции из Казахстана составил 189 тыс. тонн на сумму около 61,4 млн долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, в прошлом году импорт Ираном продукции из Казахстана снизился на 3% в стоимостном выражении и увеличился на 36,5% в весовом по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.)

В предыдущем иранском году импорт Ираном продукции из Казахстана составил около 139 тыс. тонн на сумму 63,3 млн долларов.

Иран импортировал из Казахстана в основном сельскохозяйственную продукцию, различное оборудование.

В статистике отмечается, что в прошлом году ненефтяной товарооборот Ирана с Казахстаном составил 648 тыс. тонн на сумму около 340 млн долларов США. Товарооборот между двумя странами без учета нефти увеличился на 22,3% в стоимостном выражении и на 8,6% в весовом выражении по сравнению с предыдущим годом.

Добавим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, в прошлом году в Иран было импортировано 39,3 миллиона тонн продукции на сумму 72,3 миллиарда долларов. Импорт продукции увеличился на 7,22% в стоимостном выражении и снизился на 1% в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом.