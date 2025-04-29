Обсуждены перспективы развития авиасообщения между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Президент ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самир Рзаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссамом бен Салехом аль-Джутейли, сообщает во вторник Trend со ссылкой ЗАО Azerbaijan Airlines.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по вопросам расширения взаимосотрудничества и укрепления партнерства в сфере воздушного сообщения.

В ходе беседы была подчеркнута важность увеличения пассажиропотока и углубления партнерских отношений в авиационной отрасли. Также было отмечено, что укрепление взаимодействия будет способствовать развитию туризма и экономических связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В этом контексте было подчеркнуто, что в 2024 году Азербайджан посетили 94 300 туристов из Саудовской Аравии. Этот показатель отражает динамичное развитие двустороннего взаимодействия и высокий уровень взаимного интереса.

"Отметим, что в настоящее время AZAL выполняет регулярные рейсы по маршруту Баку-Даммам-Баку два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, а в Эр-Рияд — три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении маршрутной сети и укреплении воздушного сообщения между Азербайджаном и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении авиакомпании.