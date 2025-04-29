Yelo Bank продолжает поддерживать позитивную рабочую среду

Yelo Bank активно реализует различные образовательные и развлекательные проекты с целью развития личностных качеств своих сотрудников и повышения их мотивации. Одной из таких инициатив стал внутрибанковский интеллектуальный конкурс «YeLogika Pro», который уже прочно вошёл в корпоративную традицию.



На прошлой неделе завершился весенний сезон конкурса. В игре, организованной в формате викторины, приняли участие более 120 сотрудников, объединённых в 24 команды. По итогам напряжённой и увлекательной борьбы первое место заняла команда «Казначейство», второе место — команда «Наримановский филиал», а третье — команда «Финансы».



Yelo Bank придаёт большое значение созданию гармоничной корпоративной культуры и не ограничивается только интеллектуальными мероприятиями. В Банке сформированы команды по футболу и боулингу, регулярно проводятся занятия по йоге, организуются медицинские консультации с профессиональными врачами, мастер-классы, региональные туры и другие активности. Все эти инициативы направлены на укрепление позитивной атмосферы и поддержку физического и психологического благополучия сотрудников.



Yelo Bank рассматривает человеческий капитал как главный ресурс своего успеха и, следуя этой философии, продолжает инвестировать в развитие своей команды. Если вы хотите стать частью динамичной компании и построить карьеру в банковской сфере, ознакомьтесь с актуальными вакансиями Yelo: https://bit.ly/bank-vakansiya.



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