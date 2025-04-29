В Азербайджане продолжаются работы в рамках проекта по опреснению морской воды

БАКУ /Trend/ - Работы в рамках проекта по опреснению морской воды продолжаются.

Как сообщает во вторник Trend об этом сказал сегодня представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Алиага Азизов на Форуме развития национального бизнеса в Баку.

Он напомнил, что этот проект реализуется совместно с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

"В рамках проекта в Сумгайытском химическом промышленном парке будет построен завод, рассчитанный на производство 300 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Строительство этого завода завершится за два с половиной года. Предусматривается, что в течение следующих двадцати пяти лет проектом будет управлять консорциум, после чего завод будет передан на баланс ADSEA", - сказал А.Азизов.

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