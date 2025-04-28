Обсуждены возможности расширения экономических связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - 28 апреля в Эр-Рияде состоялось 8-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия в областях экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежи.

Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что перед заседанием состоялась двусторонняя встреча между сопредседателями комиссии - заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Самиром Шарифовым и министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом. В ходе беседы были обсуждены такие вопросы, как сотрудничество в энергетическом секторе, расширение экспорта продукции ненефтяной промышленности Азербайджана в Саудовскую Аравию, реализация совместных проектов в сфере туризма.

На 8-м заседании Совместной комиссии были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в экономике, торговле, логистике, инвестиционной и других приоритетных сферах.

Заместитель премьер-министра Самир Шарифов, выступая на заседании, подробно проинформировал о шагах, предпринятых в направлении достижения стратегических целей, определенных главами государств, и достигнутых результатах. Он подчеркнул, что развитие отношений с Саудовской Аравией является одним из внешнеполитических приоритетов Азербайджана, определенных главой государства. Касаясь сотрудничества в области энергетики, зеленой энергии и инфраструктурных проектов, он отметил, что компания ACWA Power уже строит ветровые электростанции мощностью 240 МВт в Абшеронском и Хызинском районах. Также ACWA Power, SOCAR и компания Masdar (ОАЭ) совместно работают над проектом морской ветровой электростанции мощностью 3,5 гигаватта в Каспийском море. Эта инициатива реализуется на основе трехстороннего меморандума, подписанного в рамках COP29, и внесет важный вклад в достижение целей энергетического перехода Азербайджана.

Говоря о возможностях сотрудничества в нефтегазовом секторе, было отмечено, что переговоры между SOCAR и Saudi Aramco по расширению сотрудничества успешно продолжаются.

По итогам заседания были подписаны меморандумы о взаимопонимании по следующим направлениям: взаимное признание сертификатов моряков; сотрудничество в области защиты и карантина растений; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что количество туристов, прибывших в Азербайджан из Саудовской Аравии, в 2024 году составило 98 113 человек, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Заместитель премьер-министра добавил, что проекты, реализуемые в рамках целей Saudi Vision 2030, с большим интересом отслеживаются азербайджанскими инвесторами и рассматриваются инвестиционные возможности.

Отметим, что совместный деловой совет Азербайджан–Саудовская Аравия был создан в 2022 году. Этот совет, в котором представлены представители бизнеса обеих стран, поддерживает инициативы предпринимателей, оказывает помощь в установлении прямых связей между ними, организации взаимных визитов и встреч, а также в обмене информацией.

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